Verlosung: 5 x 2 Gästelistenplätze für Fiddler´s Green

Irische Traditionals als Rockversion aus Erlangen, muss das sein? Nö, aber es darf. Den Iren wird es egal sein, wenn wir zu Offbeat-Versionen ihrer Traditionals abrocken und der Erfolg gibt Fiddler‘s Green seit mittlerweile fast dreißig Jahren recht. Bereits seit zehn Jahren veranstalten und headlinen sie ein Celtic Rock-Festival in der Fränkischen Schweiz, wo Freunde diese Genres voll und ganz auf ihre Kosten kommen. Mit ihrem neuen Album „Heyday“ will das Sextett ihr Spektrum erweitern und verfeinern. Der Support The Moorings aus Frankreich steht für eine ultraenergetische Mischung aus Celtic Folk und Alternativrock. Am 09.05. im Capitol, Einlass ab 19 Uhr, Beginn 20 Uhr, Eintritt 39 Euro im VVK.

Das STADTKIND verlost 5×2 Gästelistenplätze. Schreibt eine Mail bis zum 05.05. mit dem Betreff „Fiddler‘s“ an gewinnen@stadtkind-hannover.de.