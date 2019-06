Wenn ich OB wäre …

Liebe Stadtkinder,

wenn ich Oberbürgermeisterin oder Oberbürgermeister wäre, würde ich … Tja, was tun? Wir haben auf den Straßen Hannovers dazu mal eine kleine Umfrage veranstaltet. Und festgestellt: Das „aus der Hüfte“ zu beantworten ist gar nicht so leicht. Man hat anscheinend eher Gefühle und Stimmungen zu dem, was schon ganz gut läuft oder was eben noch nicht rund läuft in Hannover. Bessere Fahrradwege sind ein „heißes Eisen“, überhaupt der Verkehr in der Stadt. Sicherheit, Sauberkeit und die Sanierung von Kitas und Schulen sind weitere Themen. Viele winken aber auch einfach genervt ab beim Thema Rathaus. Und manche weisen dann noch darauf hin, dass es ja nicht allein auf die Oberbürgermeisterin oder den Oberbürgermeister ankommt, sondern auf die Zusammensetzung der Fraktionen im Rathaus. Stimmt! Aber wenn die Stadtspitze charismatisch, pragmatisch und mit guten Ideen voran geht, hilft das schon eine ganze Menge. Vielleicht ist unsere kleine Umfrage ja eine anregende Lektüre für die nächste Oberbürgermeisterin oder den nächsten Oberbürgermeister … Mehr dazu gibts im Juni-Stadtkind! Jetzt vielleicht am Kiosk!



Auch sonst is Groove in the House:

Hartmut El Kurdi sinniert zum Beispiel über Zappelverbote und kognitive Dissonanzen.

betätigt und sich unter das Theater der 10.000 gemischt Jette Groß spricht zum Abschied seiner Intendanz am Schauspiel Hannover mit Lars-Ole Walburg, der sich nach zehn Jahren von der Stadt verabschiedet. Im Interview erzählt er von Höhe- und Tiefpunkten. Mach’s gut Lars-Ole, du hast einen hervorragenden Job gemacht!

… und obendrauf gibt es noch viel viel viel viel viel viel mehr!

Außerdem liegen dem STADTKIND zwei Sonderhefte bei: URLAUB NEBENAN mit tollen Ausflugstipps und vielen Terminen in der Region Hannover und die Sommer-Edition der KAUFLUST mit extravaganten Shopping-Anregungen.