Tizianamarina Piva alias Marina stammt aus der Emilia-Romagna, der Region Italiens, aus der Parmaschinken, Parmesan, Bolognesesauce und Tortellini kommen. Das erklärt auch, warum sie so viel Wert darauf legt, wirklich italienische Küche anzubieten, und dabei auf traditionelles Kochhandwerk sowie authentische Produkte besteht. Ihr Netzwerk aus heimatlichen Lieferanten versorgt die Trattoria Parma mit hochwertigen Zutaten, mit denen Marina das echte Italien auf die Teller bringt. Viele der Spezialitäten kann man für Zuhause kaufen. Nach dem Umzug der damaligen Trattoria Emilia in die Innenstadt, wo die Ladenbesitzerin nicht glücklich geworden ist, weilt sie seit 2018 mit der Trattoria unter neuem Namen wieder am alten Standort an der Hildesheimer Straße / Ecke Bandelstraße. Hier stoßen wir auf die Stars der emilianischen Küche und schmecken vom ersten bis zum letzten Bissen: Die Liebe zu einer Region geht tatsächlich durch den Magen.

Scho n der überschaubare, überdachte Terassen- und Eingangsbereich deutet mit Wandlaterne und Weinfass eindeutig auf eine Trattoria, in der ohne viel Chichi eine kleine Auswahl an Speisen angeboten wird (italienisch ,trattore‘ = ,Zubereiter‘ meint InhaberInnen wie Marina, die zugleich Gastgeberin und Köchin ist). Hier gibt es keine Pizza, dafür aber hausgemachte Nudeln aus Weizen vom eigenen sowie Nachbarhöfen in der Emilia; mannigfaltig gefüllt, zur Lasagne geschichtet, im Pfännchen serviert, kurz: wie von Marinas Nonna in Parma – und damit kaum zu übertreffen. Und nicht nur die Rezepte sind familiär: Wer vor dem Öffnen der Eingangstür nach rechts schaut, kann durchs Fenster in die Küche zu Marina gucken, wenn sie nicht schon vorm Tresen steht und einen willkommen heißt. Sie und eine fleißige Aushilfe bestreiten den stetigen Strom an Gästen inklusive ihrer Essensbestellungen zu zweit, und das auch noch gutgelaunt. Ebenso freudig nehmen wir den Teller Porchetta (für 14 Euro) entgegen: Hauchdünne Scheiben vom Schweinebraten auf einem Salat aus Rucola, Karotten und Tomaten ergeben mit unfassbarem Gnocco fritto, einem wie Schmalzkuchen frittierten Teig, die luftigste Vorspeise aller Zeiten. Die Parmesan-Platte (für 14 Euro) offeriert mit ihrem 24 Monate gereiften, intensiven Parmigiano Reggiano köstliche Goldbrocken mit sirupdunklem Aceto Balsamico, der aus konzentriertem Bio-Apfelsaft gekocht wird. In Kombination mit eingelegten Artischocken, den kleinsten wie leckersten jemals gegessenen Oliven oder in süße Feigenmarmelade getunkt ein absolutes Muss!

Dazu genießen wir einen göttlichen Pignoletto Frizzante (0,2 l für 7 Euro), den Marina wie alle ihre Weine von renommierten Weingütern in der Emilia-Romagna bezieht. Und endlich geht es an die Capellacci (für 14 Euro), die handgemachten Riesentortellini. Obwohl wir beobachten konnten, wie Marina und ihre aufmerksame Gehilfin Bandnudeln direkt im Parmesanlaib mit frischen Trüffeln vermengen und anschließend servieren, was ungemein gut aussieht, haben wir uns für Tortellini mit Baccalà (luftgetrocknetem Stockfisch) entschieden – und bereuen nichts. In Butter geschwenkt, mit Zitrone und Kräutern üppig geschmacksverziert, munden sie genial. Kaum zu glauben, dass die zweite Wahl das noch toppen kann, und doch tut sie es: Die Capellacci Zucca sind überraschend süß, aber so perfekt abgeschmeckt, dass wir regelrecht ins Schwärmen geraten, spätestens, als der im Pfännchen kross gewordene Parmesanrand dem Ganzen die glänzendgelbe Käsekrone aufsetzt. Um den Traum vom dolce Vita nicht schon auszuträumen, lassen wir das Filetto heute beiseite und teilen uns das Tiramisu di Marina (10 Euro). Auch das können wir selbst Tiramisufans empfehlen, denn die sanfte Espresso-Mascarpone-Vanillecreme mit herben Schokoladenstückchen zum Löffeln ist besser als 99% der kuchenartigen Formen des Klassikers. Als wir beim Gehen an das Küchenfenster klopfen, kommt Marina noch einmal herausgelaufen und verabschiedet uns herzlich, als wären wir bereits gute alte amici. Danke, Marina … A presto! Anke Wittkopp

Bandelstr. 2, 30171 Hannover

Tel. (0511) 56965646, www.trattoria-parma-hannover.de

Öffnungszeiten. Di – Sa 17.30 – 23, So 17.30 – 21 Uhr, Mo Ruhetag