AUS UNSEREN KULTURPERLEN IM AUGUST:

„Dieses Yoga-Festival ist einzigartig, die Eröffnungs- und Abschlusszeremonien sind einmalig, das Programm ist vielseitig, abwechslungsreich und für alle Teilnehmer*innen geeignet.“

Ein ganzes Wochenende heißt es Ende August „inhale, exhale and meet yourself!“ im Zentrum für Hochschulsport, am Moritzwinkel.

Bei Pranayama & Surya Namaskar über Dynamic Hatha bis hin zu Shakti Dance und Gong Relaxation oder einem Ayurveda Seminar können Körper und Geist in Einklang gebracht werden.

Im Ticket inklusive ist ein leckeres vegetarisches Mittagessen sowie auch später Tee und Snacks.

Auch das Singen und Ausklingen am Abend ist ein Highlight in herzlich wohliger Atmosphäre.

Mit dem Besuch des Moksh Yoga Festivals unterstützt man zudem ein Wasserprojekt in Samatra in West-Afrika. Alle Überschüsse werden zu 100 Prozent gespendet.

Moksha stammt aus dem Sanskrit und steht für Befreiung.

Ort:

Zentrum für Hochschulsport Hannover, Am Moritzwinkel 6.

Datum:

26. und 27.08.2023

Tickets und Infos auf www.mokshyoga-festival.com.

